TABELLA Cies - Il saldo acquisti/cessioni da giugno ad oggi: che passivo per il Napoli!

E' un saldo negativo davvero pesante quello che il Napoli ha accumulato nelle ultime due finestre di mercato, ovvero quella dell'estate 2019 e quella di gennaio 2020. Come riporta nel suo ultimo studio il Cies nel suo ultimo studio, il club azzurro con 80 milioni di passivo è al 14° posto in Europa e al 4° posto in Italia per milioni in negativo nelle ultime due sessioni di calciomercato: 196 infatti quelli spesi, 116 quelli incassati: un totale, appunto, di -80 milioni.

IL SALDO DELLE ALTRE - In Italia la squadra che ha il rapporto economico acquisti/cessioni più negativo è l'Inter (-111), seguita a ruota dalla Juventus (-94) e dalla Fiorentina (-93). In Europa nessuno spende più e incassa meno del Real Madrid (-181). In classifica presenti anche Bologna (-71) e Parma (-71).