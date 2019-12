TABELLA - Napoli, aggiusta la mira: primo per tiri in Italia e secondo in Europa!

Il Napoli è tornato alla vittoria, che mancava addirittura da otto turni, ma quello che non è mai andato via invece è l'enorme produzione offensiva. Nonostante il Napoli sia l'ottavo attacco del campionato, la squadra azzurra è prima in Italia per media tiri a partita (20,1) davanti all'Atalanta (19,9). Primo in Italia e score che permette ai partenopei di essere secondo in Europa (dietro solo al City che con 20,8). Restringendo il dato solo alle gara in casa, la media sale addirittura a 24,8 ed il Napoli supera anche i 22,7 del City. Il prossimo passo sarà alzare la percentuale realizzativa, tra le più basse del campionato con tanti, troppi errori sotto porta, alcuni incredibili.