TABELLA - Transfermarkt, valore rose: il Napoli stacca la Roma e avvicina alle prime 3

Transfermarkt ha pubblicato il valore delle rose del massimo campionato, dato aggiornato al 27 settembre 2022. In testa c’è l’Inter con 592,95 milioni di euro, il club nerazzurro rispetto al 1 settembre vede scendere il valore della propria rosa del 2,9%. Al secondo posto con 550,55 c'è il Milan, seguito dalla Juventus, al terzo posto con 502,40 milioni di euro (-7,3% rispetto al 1 settembre).

Il Napoli stacca la Roma e avvicina alle prime 3 - Il Napoli si piazza al quarto posto di questa speciale classifica: valore della rosa di 480,55 milioni di euro e cresciuto del 5,7%. Staccata la Roma, ferma al quinto posto con 393,35 milioni di euro. Seguono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Torino. Il Napoli ha fatto un bel balzo in avanti nelle ultime settimane, complice l’ottimo inizio stagionale sia in campionato che in Champions League e anche grazie agli inserimenti dei nuovi. Kvaratskhelia ha più che raddoppiato il suo valore, valutato virtualmente 35 milioni (20 milioni di differenza), Kim Min-jae quotato 25 milioni (11 milioni di differenza), Osimhen a 65 (5 milioni di differenza) e Lobotka a 20 (5 milioni di differenza). Di seguito la tabella delle prime 10 con tutti i valori delle rose.