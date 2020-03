Taglio stipendi, filo diretto ADL-Insigne come portavoce del club: la situazione

Lorenzo Insigne è il tramite tra la squadra ed il club sulla questione taglio stipendi. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è un filo diretto quotidiano tra le parti in causa: De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso con il capitano del Napoli si confrontano per cercare di trovare la soluzione migliore alla questione, con Lorenzo che poi si fa portavoce con i compagni della posizione della società.

"Si è in attesa - scrive il quotidiano - che dall’incontro tra Lega e Assocalciatori venga fuori un progetto condivisibile, una specie di patto sindacale”.