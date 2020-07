The Sun - Man City, maxi-scambio per Koulibaly: proposti Otamendi e Zinchenko al Napoli

Il Manchester City fa sul serio per Kalidou Koulibaly: il Napoli ha chiesto 80 milioni di sterline per il suo difensore, i Citizens preferirebbero far abbassare la valutazione inserendo delle contropartite. Quali? Due in particolare. Le svela The Sun, noto tabloid inglese, che parla di Nicolas Otamendi, difensore, 32 anni, e Oleksandr Zinchenko, 23, talento ucraino, entrambi, come pedine da dare al Napoli in un maxi-scambio per il senegalese. Si attende ora la replica da parte della società azzurra.