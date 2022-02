Tifosi azzurri in ogni settore del Camp Nou: mobilitazione dei napoletani in Spagna

Nel settore ospiti sono attesi cinquemila cuori azzurri ma i napoletani saranno ovunque, anche nelle tribune. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta la grande attesa in vista della sfida di giovedì: "Tanti vivono a Barcellona, altri verranno da Madrid e da altre località spagnole ma c’è chi si metterà in viaggio da più parti d’Europa, come per esempio il Belgio.

Andare al Camp Nou a vedere il Napoli per i tifosi che vivono a Barcellona è un’opportunità storica, due anni fa la gioia si è spezzata perché la gara di ritorno in Spagna si giocò a porte chiuse ad agosto del 2020 dopo il lockdown.C’è fibrillazione, nelle strade di Barcellona si vedono anche le sciarpe celebrative dell’evento con i colori e i vessilli di entrambe le squadre".