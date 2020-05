Tmw - Il Chelsea rinuncia a Boga, ma le pretendenti scalpitano: il Napoli cerca l'anticipo

Salvo sorprese, il futuro prossimo di Jeremie Boga sarà ancora al Sassuolo. Spifferi inglesi raccontano infatti di un Chelsea intenzionato a lasciar decadere il diritto di riacquisto fissato a 13 milioni di sterline. Una grande notizia per la società neroverde che negli ultimi 2 anni ha valorizzato e fatto crescere quel diamante grezzo arrivato dai Blues. Il futuro un po’ più avanzato, però, potrebbe portare comunque il funambolo classe ’97 lontano dal Mapei Stadium. L’ad neroverde Carnevali ha più volte, e pubblicamente, espresso la volontà di trattenerlo almeno un altro anno. Ne sarebbe certamente felice De Zerbi. Ma radiomercato racconta di un fermento già importante e comunque crescente su di lui.

In Italia, ma non solo - In Serie A la squadra che oggi sembra aggiormente interessata e in qualche modo pronta all’accelerata è il Napoli. C’è da sostituire José Maria Callejon che non rinnoverà e Boga piace da matti a Gattuso. Ma pure il Milan, con tutti i se e i ma del caso Rangnick, è sulle sue tracce da tempo. All’interno dei confini della Serie A, poi, hanno avuto ottimi report pure Atalanta e Roma. All’estero? Boga piace soprattutto in Spagna, dove il Siviglia di Monchi c’è e aspetta evoluzioni. In Germania invece attenzione al Borussia Dortmund. Prezzo? Considerando l’asta potenziale che si sta delineando, facile immaginare un’eventuale cessione fra i 20 ed i 30 milioni di euro.