TN - Convenzione San Paolo, in ogni partita 320 biglietti per i ragazzi delle scuole napoletane

Ad ogni partita casalinga del Napoli ci saranno i biglietti per i ragazzi delle scuole napoletane e delle associazioni che si occupano dell’infanzia. È quanto stabilisce l’emendamento alla convenzione per lo stadio San Paolo tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli, che per essere valido attende ancora la firma del club di Aurelio De Laurentiis dopo l’approvazione dell’assise comunale. Parteciperanno le scuole di tutte le Municipalità con un sistema di sorteggio. La proposta approvata dall’aula è stata firmata dal capogruppo di Agorà Ciro Langella che riprende la sperimentazione degli anni passati. «Saranno 320 biglietti a partita», spiega Langella a Tuttonapoli.

L’assessore alla Scuola Annamaria Palmieri ha specificato nel corso della seduta: «L’amministrazione stipulerà un accordo insieme con la società da affiancare la convenzione per un sistema di rotazione così che i ragazzi delle scuole, soprattutto quelle delle fasce più deboli, possano usufruire dell’opportunità».

«Sono contento - conclude Langella - che questo emendamento sia passato, lo avevamo già annunciato in commissione e lo abbiamo portato a casa. È bello che allo stadio ci siano sempre più ragazzi».