TN - Luperto, il Napoli non tratta: tre richieste importanti ma il futuro è già deciso

Sebastiano Luperto è stato blindato dal Napoli prim'ancora dell'arrivo di Manolas e dell'addio di Albiol. La società ha deciso di non ascoltare le offerte che stanno arrivando, non vuole neppure sedersi e discuterne. Una chiusura totale che ha piacevolmente colpito lo stesso Luperto, felice per la fiducia che avverte da tempo dalla società. Il difensore leccese, che ora si gode le vacanze in Thailandia anche se avrebbe preferito posticiparle per partecipare all'Europeo Under 21, è corteggiato da diversi club in Italia. Lo hanno cercato il Parma, il Cagliari e, soprattutto, il Genoa, su esplicita richiesta di Andreazzoli che l'ha allenato anche ad Empoli. Sondaggi andati a vuoto, almeno per il momento. Il Napoli si tiene stretto Luperto, asseconda la fiducia di Ancelotti - la scorsa estate lo blindò quando sembrava tutto fatto per il ritorno ad Empoli - che in questa stagione l'ha utilizzato 14 volte alternandolo come centrale o terzino sinistro. Anche la duttilità è un pregio che ha convinto il Napoli a non privarsene.