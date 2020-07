TN - Pià: "Osimhen fantastico, il Napoli sta acquistando un top! Champions possibile, stasera sarà spettacolo..."

Doppio ex della sfida, molto legato ad entrambe le città, Inacio Pià - in azzurro dal 2005 al 2010, ha lasciato di sé un ottimo ricordo - vive l'attesa di Atalanta-Napoli chiacchierando con Tuttonapoli.net e provando ad anticipare quelli che saranno i temi della sfida.

Una partita che si preannuncia bellissima. "Sarà una partita spettacolare tra due squadre che stanno in salute. L'Atalanta anche dopo la pandemia ha ripreso da dove s'era fermata, sta bene, segna tanto, corrono tutti. Il Napoli è reduce da risultati positivi, è in zona Europa e se la giocherà. Penso ci saranno tanti goal".

La Champions, per il Napoli, è utopia oppure no? "La corsa è ancora aperta, ovviamente il Napoli deve vincerle tutte e sperare che l'Atalanta rallenti. Ma fino a quando l'aritmetica non li condanna, gli azzurri devono sperarci perché stanno bene e devono crederci".

Capitolo mercato: si punta forte su Osimhen. "E' un giocatore fantastico, un atleta nato, puro, veloce, che ha il dribbling, che fa tanti gol. Parliamo di un ragazzo di 21 anni, è giovanissimo".

Sarebbe un grande colpo. "Assolutamente sì. In questo momento è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Costa tanto ma se il Napoli riesce ad acquistarlo si assicura un top per i prossimi dieci anni".