Tre frasi di Spalletti fanno pensare che lo scambio Osimhen-CR7 si farà

Tra sabato e domenica, vigilia e poi giorni di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti ha commentato volentieri le voci sul possibile scambio

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Tra sabato e domenica, vigilia e poi giorno di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti ha commentato volentieri le voci sul possibile scambio tra Osimhen e Ronaldo, la trattativa che sta infiammando gli ultimi giorni di mercato. L'allenatore non ha voluto glissare ma anzi ha detto cose interessanti che fanno quasi pensare ad un affare ormai concluso, in attesa degli annunci. Tre frasi suonano come una conferma sul buon esito della trattativa.

"Per uno forte come Osimhen il mercato è sempre aperto, si può svegliare il proprietario di turno perché è un grande giocatore. Il rischio della distrazione del mercato per Osimhen e quelli come lui si corre sempre, sono calciatori top" detta in conferenza sabato.

"Se lei mi chiede 'allenerebbe volentieri' Ronaldo? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita. Parliamo di uno che ha vinto più Champions, fatto più gol, ha qualità per stare ovunque in campo, è uno che le cose le risolve anche da solo" detta sempre sabato in conferenza.

"Osimhen? Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato, si è sempre detto così. Si guarda quello che succede. Se una società viene e ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile non prendere in considerazione l'offerta" detta ieri a Dazn.