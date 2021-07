Tsimikas ad un passo dal Napoli nel 2020: Giuntoli torna alla carica e il Liverpool non dice 'no'

Il Napoli fa sul serio per Konstantinos Tsimikas, terzino a Liverpool da un anno, vicinissimo al Napoli nel gennaio del 2020. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Giuntoli ha provato a parlarne, per sondare e anche per capire: il Liverpool ha educatamente ascoltato e dinnanzi alla richiesta d’un prestito ha lasciato che il discorso cadesse lì, proprio sulla corsia di sinistra. In attesa di tempi migliori, il Napoli ha ribadito il proprio interesse, la volontà di arrivare ad un colloquio su basi più concrete, la possibilità di capire se eventualmente ci sarebbero prospettive per un riscatto futuro".