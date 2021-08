Tutino al Parma per 7mln, oggi le visite: plusvalenza piena per ADL

Gennaro Tutino sta per mettersi in viaggio verso Parma, è un’operazione che consente al Napoli di ridimensionare l’organico e anche di dare un taglio al monte ingaggi: la trattativa, snervante, ha quasi trovato un punto d’incontro, con le visite mediche che si potrebbero svolgere in giornata. I sette milioni circa che il Parma verserà sul conto corrente del Napoli rappresentano una plusvalenza assoluta. Lo scrive il Corriere dello Sport.