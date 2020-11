Tutto il Rijeka vale (economicamente) meno di Elmas

Il Napoli è la terza squadra di maggior valore in Europa League. Secondo il sito specializzato Transfermarkt la quotazione virtuale degli azzurri è di 603mln di euro, al di sotto solo di Arsenal (631mln) e Tottenham (738mln). Il doppio della Real Sociedad, ottava con 309mln, ma soprattutto oltre 30 volte superiore a quella del Rijeka, che è di appena 16,5mln di euro complessivamente, come soltanto altre 8 squadre di campionati minori ed imbottite di giovani esordienti. Quella della squadra croata è in pratica una valutazione inferiore al solo Elmas (18mln) e di poco superiore a quella di Demme e Petagna (15mln). Questo ovviamente non ha impedito al Rijeka di fare partita pari con la Real Sociedad, perdendo solo al 94', dopo una prova difensiva, chiudendo gli spazi e provando a nascondere così le enormi differenze tecniche