Tutto ruota attorno ad Allegri: se dice no, ADL sceglierà tra due nomi

“Tutto ruota attorno a Max. La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa”. Scrive così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che lega anche il Napoli a questo effetto domino che si avvierà una volta che Allegri avrà scelto la sua prossima panchina.

Il tecnico piace al Real Madrid, ma anche all’Inter che lo ha contattato in caso di addio di Marotta. Anche per De Laurentiis sarebbe un obiettivo prioritario, ma se non dovesse accettare a quel punto, spiega il quotidiano, il Napoli potrebbe affidarsi a Spalletti o Galtier.