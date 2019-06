Tuttosport - ADL chiede 43 mln al Torino per Verdi e Mario Rui: i dettagli della trattativa

Simone Verdi e Mario Rui potrebbero lasciare il Napoli in questa sessione di mercato, ma soltanto se sui tavoli di Castel Volturno arriveranno offerte per portarli via a titolo definitivo. Secondo Tuttosport, infatti, Aurelio De Laurentiis ha chiuso al prestito con diritto di riscatto. Nei dialoghi con il Torino, il club maggiormente interessato ad entrambi i calciatori, il presidente è stato chiaro e, per la prima volta, ha fatto le cifre.

DETTAGLI - Sia Verdi che Mario Rui sono legati da un contratto lungo (2023 l'ex Bologna, 2022 il terzino sinistro) ed è per questo che il Napoli chiede 43 milioni di euro per cederli entrambi: 25 la valutazione di Verdi, 18 quella di Mario Rui. Per il Torino sono decisamente troppi - si legge sul quotidiano piemontese - e il patron Cairo non avrebbe intenzione di spingersi fino a più di 30-31 milioni di euro. La differenza potrebbe farla la volontà dei due giocatori, sui quali però ci sono anche altri club: Milan e Atalanta sull'esterno, Schalke e Zenit sul portoghese.