Tuttosport - ADL pensa alla svolta: la proposta alla squadra per chiudere il contenzioso

Cosa potrebbe accadere nell'incontro in programma per oggi tra squadra e presidente De Laurentiis? Prova a delineare i possibili scenari l'edizione odierna di Tuttosport: "Oggi sarà la prima volta che squadra e presidente si incontreranno dopo la levata di scudi immediatamente successiva all'1-1 contro il Salisburgo: che cosa bisogna aspettarsi? E' prevedibile che vada in scena il basso profilo, a cominciare dal patron che potrebbe arrivare davanti alla squadra con una proposta di armistizio, che non preveda la cancellazione delle multe richieste al Collegio Arbitrale. Potrebbe avanzare l'ipotesi di congelare il contenzioso civile con la richiesta di risarcimento per danno all'immagine del club e di ridurre il quantum delle multe più onerose, destinando una parte delle stesse in beneficenza. Per i calciatori con le multe meno pesanti sarebbero anche disposti a chiuderla così, magari con la promessa che il club possa alzare la portata dei premi collegati alle prossime gare di Champions"