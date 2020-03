Tuttosport - ADL potrebbe tornare su Icardi in solo caso, ma la Juve è in pole

Un nome che ritorna: sullo sfondo del mercato del Napoli resta sempre Mauro Icardi. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la corsa all'attaccante argentino si riaprirà nel caso il Psg non eserciti il riscatto per acquistare l'attaccante dall'Inter. Il quotidiano spiega che la Juventus resta sempre in prima fila per avere il bomber, ma che anche il club di De Laurentiis proverà a fare la sua mossa.

"Il motivo per cui Paratici deve muoversi d’anticipo - si legge sul quotidiano - è proprio legato alla complessità dell’affare, con tutti i suoi passaggi. E con tutti i competitor pronti ad inserirsi: sempre riavvolgendo il nastro e restando in tema amarcord estivi, ecco che potrebbe ricomparire l’opzione Napoli nel caso in cui il giocatore tornasse all’Inter: Aurelio De Laurentiis provò a convincere l’attaccante ad agosto sino all’ultimo giorno utile".