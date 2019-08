Tuttosport - Ancelotti ha fretta, vuole avere subito Lozano per portarlo a Firenze

Il Napoli abbraccia finalmente Hirving Lozano. L'edizione odierna di Tuttosport parla del prossimo acquisto azzurro, svelando la volontà di Carlo Ancelotti di averlo già nella prima gara di campionato: "Il messicano è atteso a Roma, forse già stasera, dove atterrerà con un volo proveniente da Eindhoven, insieme con moglie e famiglia allargata. Da programma dovrebbe effettuare domani le visite mediche di rito a Villa Stuart, anche se il club sta studiando una strategia per sottrarlo alla prevedibile calca. Come nel caso di Kostas Manolas, la trattativa con Mino Raiola è durata qualche giorno in più rispetto ai canoni abituali, ma da quando le parti hanno riallacciato i contatti a fine luglio la buona riuscita dell’affare non è mai stata in discussione. L’intenzione del tecnico è quella di portare subito con sé anche Lozano per regalargli un primo assaggio di Napoli".