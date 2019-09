Tuttosport - Ciclo terribile in arrivo, Ancelotti ha una priorità: rimediare all'emorragia difensiva

"Niente più rimpianti per il ko dell’Allianz Stadium ma i 7 gol incassati nelle prime due sfide di questo campionato, quelli sì, continueranno ad essere argomento di discussione per Ancelotti". L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui problemi difensivi del Napoli nelle prime due giornate di campionato: "Per porre riparo all’inattesa emorragia e dare alla squadra un assetto molto più omogeneo, da oggi a Castelvolturno si lavorerà quasi in apnea per affrontare il tour de force che comincerà sabato. Sette partite in 22 giorni, un lavoro composito tra campionato, turni infrasettimanali e l’esordio in Champions League. La media è di una gara ogni 3 giorni, con l’opportunità per Ancelotti di utilizzare tutta la rosa a sua disposizione. Si comincerà sabato pomeriggio con la Samp per il battesimo del nuovo San Paolo che durerà fino a martedì, con l’arrivo dei campioni d’Europa del Liverpool. Poi la trasferta di Lecce (domenica 22 alle 15) e il primo turno infrasettimanale di A, con il Cagliari dell’ex Rog a Fuorigrotta. Quattro giorni dopo, seconda sfida consecutiva al San Paolo e primo lunch match contro il Brescia, in attesa di volare in Belgio per il duello contro il Genk (mercoledì 2 ottobre alle ore 19). La conclusione delle tre settimane di fuoco ci sarà con il viaggio a Torino, questa volta sponda granata, per l’ultima sfida (domenica 6 ottobre ore 18) prima della seconda sosta"