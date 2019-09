Tuttosport - Emergenza in difesa: le condizioni di Manolas e Maksimoivc

Come stanno Nikola Maksimovic e Kostas Manolas? A parlare delle condizioni dei due difensori, usciti per infortunio durante la gara col Brescia, è l'edizione odierna di Tuttosport: "Da oggi il Napoli tornerà ad allenarsi in previsione della trasferta con il Genk (sabato i belgi si sono fatti rimontare sul 3-3 in trasferta dal St. Truiden), con una forte emergenza in difesa. Ieri Maksimovic è uscito per una elongazione al bicipite femorale destro e oggi si sottoporrà ad esami. E’ a forte rischio sia per la gara di Champions, che domenica a Torino. Potrebbe farcela, invece, Manolas anche lui sostituito contro il Brescia per un affaticamento al quadricipite. Il greco dovrà stringere i denti e formare con Koulibaly la coppia anti-Genk".