Tuttosport - Juve ha accordo con Milik, ora vuol chiudere col Napoli: tre possibili contropartite

Arek Milik è in vetta alle preferenze di Fabio Paratici, in cerca di un nuovo numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo. Arrivano sempre più conferme sulla scelta della Juventus di puntare sul bomber polacco per la prossima stagione, ma resta da trovare l'accordo con il Napoli.

A parlare della trattativa è l'edizione odierna di Tuttosport: "C’è già una intesa di massima tra le parti e si sta cercando di definire con il Napoli una forma “creativa” (che contempli anche contropartite gradite: Romero, Bernardeschi, Pellegrini) utile a chiudere il cerchio. Anche perché con l’arrivo di Osimhen, il Napoli è pronto a voltare pagina. La Juventus è in pole position, alle sue spalle c’è l’Atletico Madrid, innanzitutto".