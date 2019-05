Tuttosport - La Juve sogna Koulibaly come regalo per Sarri: ADL può dire sì a 100 mln

La Juventus è a caccia di un difensore centrale. Il rilancio del Psg per Matthijs De Ligt rischia di spiazzare i bianconeri che andrebbero all’assalto di Marquinhos che potrebbe essere il sacrificato di lusso a Parigi per arrivare al centrale dell’Ajax.

SOGNO KOULIBALY - “Tra le speranze residue di un colpo di coda per De Ligt e l’avanzata su Marquinhos, la Juventus continua a coltivare anche il sogno Kalidou Koulibaly”, scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese aggiunge: “Sarebbe il regalo perfetto per Maurizio Sarri, sempre in pole per il dopo Allegri".

INCEDIBILE - Il quotidiano spiega come il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio centrale. C'è una clausola rescissoria valida solo per l'estero e "probabilmente soltanto una offerta sui 90-100 milioni potrebbe far cambiare idea al presidente Aurelio De Laurentiis", si legge sul quotidiano torinese. A Koulibaly è interessato anche il Manchester United. "A parità di cifre, c’è da scommettere che il presidente degli azzurri spingerebbe per l’opzione inglese", scrive Tuttosport che però aggiunge: "Discorso diverso se i campioni d’Italia, come è già capitato in passato anche con altri club di serie A, si rivelassero gli unici a presentare una offerta concreta sul tavolo di De Laurentiis”.