Tuttosport - Milik-Juventus, ecco le due offerte già rifiutate dal Napoli

La Juventus continua ad insistere per Arek Milik con cui ha già un accordo sulla parola. Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma su Tuttosport, i bianconeri offrono al Napoli i cartellino di Romero o Pellegrini più 25mln di euro cash, ma De Laurentiis ha fatto già sapere che l'unica contropartita tecnica gradita a Gattuso è Bernardeschi. Non è escluso che il polacco finisca in Premier, al Tottenham dove c'è un altro giocatore gradito al Napoli: Lucas Moura, 27enne brasiliano che Giuntoli ha chiesto di inserire nell'affare in aggiunta alla parte economica.