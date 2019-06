Tuttosport - Napoli ha in mano Veretout, si tratta con la Fiorentina: offerti 16 mln e due prestiti

Dopo aver chiuso per James e Kostas Manolas, il Napoli si dedicherà anche al centrocampo, altro reparto da puntellare in vista della prossima stagione, più dal punto di vista del numero di calciatori in rosa che della qualità. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il club azzurro ha in mano Jordan Veretout, l'ha praticamente bloccato, consapevole del fatto di essere la prima esce per il calciatore.

TRATTATIVA - Dopo aver sbloccato i primi due affari, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli proveranno a sbloccare anche questo con la Fiorentina e il piano è chiaro: offrire 16 milioni di euro cash più il prestito oneroso di Adam Ounas e Marko Rog, valutato 4 milioni, per un totale dunque di 20 milioni di euro. Ancora meno, però, di quanto chiede la Viola. E non c'è da dimenticare l'insidia Roma, che ha offerto all'agente del ragazzo un contratto migliore e potrebbe decidere di affondare il colpo. Ma Jordan vuole Napoli. Chi vivrà vedrà.