Tuttosport - Oggi ADL incontrerà l'agente di Fabian: due ipotesi sul suo futuro

Importante novità di mercato che riguarda Fabian Ruiz: oggi De Laurentiis incontrerà Miguel Alfaro Garcia, un membro dell'agenzia You Firt Sport che cura gli agenti del talento andaluso. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega che se dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile, allora il Napoli potrebbe anche decidere di vendere il calciatore, altrimenti a fine stagione via ai discorsi per il rinnovo di contratto fino al 2025.