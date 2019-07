Tuttosport - Psg pronto all'assalto su Insigne: con il denaro della cessione Lozano ed una punta

Mino Raiola tiene aperte diverse trattative con il Napoli. Lo spiega Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di Tuttosport: “Appena il dg Leonardo avrà la disponibilità economica (leggasi, cessione di un big come Neymar), proporrà a De Laurentiis la somma necessaria per portare Lorenzinjo sotto la Torre Eiffel. Ancelotti non ha mai detto di ‘incatenarsi’ a Castelvolturno qualora Insigne lasciasse Napoli, cosa che il talento di Frattamaggiore vorrebbe evitare, ma è conscio delle difficoltà che potrebbe incontrare col gioco di Carlo. Se dovesse sbloccarsi l’operazione Insigne a Parigi, il Napoli potrà dare l’assalto definitivo ad Hirving Lozano, rappresentato dallo stesso Raiola e pupillo di Ancelotti. Con la cifra derivante dalla cessione, oltre a Lozano, si provvederebbe ad acquistare una punta centrale”.