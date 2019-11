Tuttosport: "Tempo finito per Ancelotti, sarà addio con cessione di 6/7 senatori. Quattro nomi intrigano ADL"

Piazza pulita: a fine stagione (o forse anche prima) via Ancelotti e cessione di 6-7 senatori. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che delinea un quadro molto preoccupante e prova ad anticipare alcune scelte di Aurelio De Laurentiis: "Senza trascurare l’ipotesi che Ancelotti possa ancora decidere di dimettersi, ma il tempo del coach emiliano, domani tra un mese oppure a fine stagione, si può considerare finito. De Laurentiis è rimasto molto deluso dal rendimento della squadra nella sua gestione, si aspettava molto di più ed è probabile che in futuro non si affiderà più a tecnici celebrati e costosi. L’anno prossimo, però, sarà piazza pulita: via Ancelotti e via 6-7 calciatori tra i senatori. Sarà messo sotto contratto un emergente. I nomi che intrigano il patron e che sta cominciando a sondare sono 4: Gian Piero Gasperini, autore del miracolo Atalanta; Gennaro Gattuso, recente pallino del patron; Rolando Maran, che ha spinto il Cagliari fino alla zona Champions; ma soprattutto Erik ten Hag, 49enne allenatore olandese, che ha portato l’Ajax ad un passo dalla finale di Champions".