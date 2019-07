Tuttosport - Toro su Verdi e Mario Rui, il Napoli ha chiesto due contropartite ma Cairo li valuta troppo

Giovedì 25 luglio: esattamente tra 15 giorni è fissato l’esordio ufficiale del Torino di Walter Mazzarri che sfiderà una tra Kukesi (Albania) e Debrecen (Ungheria) per la sfida d’andata del seconda turno preliminare di Europa League. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, Walter Mazzarri vorrebbe avere già a disposizione per quella data Simone Verdi.

INCONTRI - Il quotidiano spiega che il presidente del Torino Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis si sono già sentiti e incontrati. "Il Napoli - si legge - ha provato a chiedere Armando Izzo, ma ha ricevuto la stessa risposta che ha avuto la Roma: incedibile. Il Napoli ha fissato il prezzo per Verdi in 25 milioni e in più di 15 per Mario Rui. Il Toro ha proposto 25 milioni per tutti e due, valutando 18 l’attaccante e 7 l’esterno sinistro. Poi, tra bonus e l’altro, si è arrivati a una differenza di 5 milioni (ma solo per l’operazione Verdi) e a questo punto il produttore cinematografico, su input di Ancelotti, ha chiesto di inserire Daniele Baselli nella trattativa". Il Torino è disposto a cederlo solo per un’offerta da 20 milioni in su, mentre il Napoli ha chiesto 20 milioni più Baselli per Mario Rui e Verdi. Per questo lo scenario potrebbe cambiare: “è possibile, per accelerare il discorso, che Cairo e Bava si concentrino solo su Verdi”, scrive il quotidiano che spiega come per Mario Rui il Torino non ha tutta questa fretta.