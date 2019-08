Tuttosport - Venerdì il tesseramento di Llorente: potrebbe esserci già a Torino con la Juventus

Il tesseramento di Fernando Llorente in azzurro è previsto per venerdì con la (remota) possibilità di essere presente anche il giorno dopo, da ex, all’Allianz. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sottolinea come l'attaccante 34enne avrà il compito di fare da chioccia a Milik, per istruirlo nell’arte della “spizzata”, in quella della realizzazione acrobatica. Llorente è destinato (inizialmente) alla panchina, soprattutto adesso che Milik si sta riprendendo dal problema all’adduttore e sabato farà parte del gruppo anti Juventus. Poi, la formula del doppio centravanti può essere ipotizzabile in alcune gare oppure in alcuni momenti delle sfide in cui diventa complesso sbloccare il risultato.