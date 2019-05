Tv Luna - Domani le visite mediche per Di Lorenzo, poi la firma sul contratto

È fissato per domani il giorno delle visite mediche per Giovanni Di Lorenzo. A riferirlo è il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino. Già nella giornata di domani - aggiunge Alvino - potrebbe esserci anche la firma del contratto, anche se questo ultimo passaggio non è ancora assicurato. "Si tratta solo di una formalità", dice ancora il giornalista che riferisce la notizia attraverso il suo profilo Twitter. Giovanni Di Lorenzo, quindi, è ad un passo dal diventare davvero il primo acquisto del nuovo Napoli.

