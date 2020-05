Tv Luna - Effettuato 1° tampone a tutti gli azzurri: il 2° sarà ripetuto tra 48 ore

E' sempre più vicino il momento del ritorno agli allenamenti per il Napoli. Come riferisce il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino con un messaggio su Twitter, oggi sono stati effettuati i primi tamponi a tutti i calciatori, allo staff tecnico e a tutte le persone a stretto contatto con la squadra. Il secondo controllo sarà ripetuto tra 48 ore, dopodichè ci sarà il via libera agli allenamenti

Ultimissime Calcio Napoli. Primo tampone effettuato oggi a tutti i calciatori, allo staff tecnico e a tutte le persone a stretto contatto con la squadra. Sarà ripetuto dopodomani. Dopodiché ci sarà il via libera agli allenamenti. — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 5, 2020