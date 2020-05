Tv Luna - Mertens-Napoli, ci sono ancora margini per l'accordo: urge superare fase di stallo

La questione Dries Mertens è una degli argomenti più discussi negli ultimi giorni. L'accordo per il prolungamento stenta ad arrivare e col passare dei giorni il rinnovo sembra sempre più lontano. Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino si è soffermato sulla questione del belga affermando che ci sono ancora margini (limitati ma ci sono) per trovare un accordo con il Napoli. Anche perchè le parti continuano ad 'amoreggiare'. Lui a Napoli sta bene ed il club sa che sostituirlo sarà difficilissimo. E' evidente che per superare lo stallo bisogna fare un passo avanti. O uno indietro. Dipende dai punti di vista. Gli 'sherpa' sono al lavoro e sono 'sherpa' importanti. Il giornalista ha infine invitato a non dare nulla per scontato