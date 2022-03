Udinese, Becao a Dazn: "Napoli fortissimo, partita dura”

Nel pre-partita della sfida col Napoli, il giocatore dell'Udinese Becao è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel pre-partita della sfida col Napoli, il giocatore dell'Udinese Becao è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo cambiare un po’ l’atteggiamento, sappiamo che la partita di oggi sarà più dura del solito. Il Napoli è una squadra fortissima e cerchiamo sempre di essere concentrati e seguiamo le indicazioni del mister. Cerchiamo di prendere più palloni possibili sulle palle inattive, sappiamo di essere pericolosi in quelle situazioni. E poi cerchiamo sempre di creare superiorità e far salire anche il terzo difensore, ce lo chiede tanto il mister, sia dalla mia parte sia a sinistra. Cerchiamo di mettere in campo il più possibile. Noi pensiamo partita dopo partita, oggi al Napoli e poi alle altre. L’essere diffidati non cambia niente, se non ci sono io c’è un mio compagno allo stesso livello che può giocare".