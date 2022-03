Udinese, Marino a Dazn: "Siamo carichi per il Napoli. Scudetto? Le prime tre hanno il 33%"

"Le parole di Spalletti? Mi fanno piacere perché dette da un grande allenatore ma soprattutto da un grande amico dai tempi di Udine".

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Napoli-Udinese, il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha così parlato: "In settimana ho visto una squadra carica che è in un momento di autostima e che sa che deve giocare una partita che sarà importante per le sorti del campionato, sia nostro che del Napoli.

Le parole di Spalletti? Mi fanno piacere perché dette da un grande allenatore ma soprattutto da un grande amico dai tempi di Udine. Insieme a lui abbiamo fatto delle cose straordinarie.

Chi vincerà il campionato? Se a Napoli dico qualcosa loro si toccano i ferri che hanno addosso (ride, ndr). Dico 33,33 di possibilità fra le prime tre, non do possibilità alla Juve perché recuperare tre avversari sopra, con le partite che hanno, sarebbe difficile".