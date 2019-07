UFFICIALE - Abbonamenti, boom al primo giorno: incremento degli acquisti al 90% rispetto al 2017/18!

E' cominciata col botto la campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Il club azzurro, infatti, attraverso un comunicato ha spiegato come gli acquisti abbiano avuto già da subito un incremento del 90% rispetto alla stagione 2017/18: "Ha preso in via la Campagna Abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20.

Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell'ultima campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di incremento degli abbonamenti acquistati.

L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio".