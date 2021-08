UFFICIALE - Affaticamento per Zielinski: il polacco ha svolto lavoro in piscina

Attraverso il report dell'allenamento pomeridiano a Castel di Sangro diffuso poco fa dal club azzurro, arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori azzurri. Brutte notizie per Piotr Zielinski che ha svolto lavoro in piscina per un affaticamento. Lavoro in piscina per Nikita Contini. Ghoulam si è allenato parte in squadra e parte personalizzato in campo. Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. La buona notizia riguarda Manolas che ha svolto la seduta in gruppo.