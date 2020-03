UFFICIALE - Anche il Barcellona si ferma: "Attività sospesa fino a nuovo avviso"

Anche il Barcellona annuncia il rompete le righe. Dopo la decisione dell'Uefa di sospendere le gare di Champions ed Europa League, con la Liga già ferma, il club blaugrana ha diramato questo breve annuncio su Twitter: “Data la situazione sanitaria e secondo le raccomandazioni del personale medico del Club, il primo team ha sospeso tutte le attività fino a nuovo avviso”.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP