UFFICIALE - Clamoroso Milan: dopo Pioli, è positivo al Covid anche il suo vice

Non solo Pioli: è risultato positivo al Covid anche il suo vice Giacomo Murelli che era atteso al San Paolo in panchina. A questo punto il dubbio è: chi sarà l'allenatore del Milan domenica se anche Murelli non dovesse risultare negativo in tempo? Intanto, ecco il comunicato ufficiale della società rossonera appena diffuso: "AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio".