UFFICIALE - Coppa Italia, date e orari di ottavi e quarti: Napoli-Cremonese di martedì alle 21

La scorsa settimana si sono disputati i sedicesimi di finale di Coppa Italia che hanno sancito la prossima avversaria del Napoli nella competizione

TuttoNapoli.net

La scorsa settimana si sono disputati i sedicesimi di finale di Coppa Italia che hanno sancito la prossima avversaria del Napoli nella competizione: agli ottavi di finale gli azzurri se la vedranno con la Cremonese, che ha eliminato il Modena. Ma quando si giocherà? Napoli-Cremonese è stata fissata per martedì 17 gennaio alle ore 21 allo stadio Maradona. Sono stati comunicati oggi date e orari dei prossimi due turni che riportiamo di seguito interamente.

OTTAVI DI FINALE

Inter-Parma, martedì 10 gennaio ore 21

Milan-Torino, mercoledì 11 gennaio ore 21

Fiorentina-Sampdoria, giovedì 12 gennaio ore 18

Roma-Genoa, giovedì 12 gennaio ore 21

Napoli-Cremonese, martedì 17 gennaio ore 21

Atalanta-Spezia, giovedì 19 gennaio ore 15

Lazio-Bologna, giovedì 19 gennaio ore 18

Juventus-Monza, giovedì 19 gennaio ore 21

QUARTI DI FINALE

Vincente Parma-Inter vs Vincente Atalanta-Spezia, martedì 31 gennaio

Vincente Napoli-Cremonese vs Vincente Roma-Genoa, mercoledì 1° febbraio

Vincente Milan-Torino vs Vincente Fiorentina-Sampdoria, mercoledì 1° febbraio

Vincente Juventus-Monza vs Vincente Lazio-Bologna, giovedì 2 febbraio