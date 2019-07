UFFICIALE - Diawara ceduto alla Roma, la SSC Napoli: "Grazie per l'impegno in questi 3 anni"

Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Diawara alla Roma. Con una breve nota diffusa sul sito ufficiale il club azzurro rende noto il passaggio del centrocampista classe '97 in giallorosso: "La Società - si legge - ringrazia Amadou per l'impegno profuso in questi 3 anni con la maglia azzurra".

Anche la Roma, via Twitter, ha ufficializzato il trasferimento con questo messaggio.