UFFICIALE - Domani Napoli-Juve Stabia: sarà visibile gratis anche su Facebook

© foto di www.imagephotoagency.it

L’amichevole di domani tra Napoli e Juve Stabia in programma alle ore 18 allo stadio Maradona sarà visibile in diretta su Kiss Kiss Napoli Tv al canale 76 del dt. Non solo, la gara sarà infatti trasmessa a partire dalle 17.50, sempre in modalità gratuita, sulla pagina Facebook del Napoli. A comunicarlo è il club azzurro sui suoi canali social.