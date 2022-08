UFFICIALE - Napoli-Juve Stabia in diretta tv: tutti i dettagli

L’amichevole di domani contro la Juve Stabia sara visibile in diretta su Kiss Kiss Napoli Tv al canale 76 del dt.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’amichevole di domani contro la Juve Stabia sara visibile in diretta su Kiss Kiss Napoli Tv al canale 76 del dt. La telecronaca sarà di Carlo Alvino e ci saranno anche interviste in esclusiva. Un test per prepararsi alla Fiorentina e per permettere ai nuovi di mettere minuti nelle gambe. Una serata di festa che il Napoli ha voluto aperta gratuitamente a tutti e ieri sono state comunicate anche le modalità d'acquisto dei biglietti