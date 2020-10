UFFICIALE - Europa League, ecco tutti i gironi: fortunata la Roma e le altre big, insidie per il Milan

Terminato il sorteggio della fase a gironi d'Europa League (qui il live). Va benissimo alla Roma, che prende le squadre tra le più modeste di ogni fascia, non esattamente quanto accaduto al Napoli che becca comunque gli spagnoli della Real Sociedad dalla seconda e l'AZ dalla terza, oltre ai croati del Rijeka dalla quarta. Maggiori difficoltà prevedibili per il Milan, che partiva dalla terza fascia, che pesca la quarta più forte, il Lille. Per il resto gironi in discesa per Arsenal e Tottenham, ma anche per il Leicester che era in seconda fascia.

Gruppo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nizza

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester City

AEK Atene

Zorya

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Royal Antwerp

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Gruppo L

Gent

Stella Rossa di Belgrado

Hoffenheim

Slovan Liberec