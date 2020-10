UFFICIALE - Europa League, Napoli inserito nel Girone F con Real Sociedad, AZ e Rijeka

Giornata di sorteggio per quel che riguarda la fase a gironi della prossima Europa League. Il Napoli di Gennaro Gattuso è stato inserito in prima fascia e ha pescato una spagnola, una olandese e una croata. Di seguito il Girone F d'Europa League, quello in cui è stato inserito il sodalizio partenopeo:

GIRONE F:

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka