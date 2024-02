UFFICIALE - Gaetano al Cagliari in prestito: depositato il contratto

Gianluca Gaetano lascia il Napoli e si trasferisce in prestito secco al Cagliari fino al termine della stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore del Cagliari, col suo trasferimento dal Napoli che è stato appena depositato in Lega. Il centrocampista si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.

In questa prima parte di stagione con la maglia azzurra il classe 2000 ha messo insieme un totale di 13 presenze con 1 gol e 1 assist.