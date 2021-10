UFFICIALE - Giudice Sportivo, multa alla Fiorentina per i cori contro Napoli

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noto di aver multato la Fiorentina in seguito ai cori razzisti avvenuti durante la sfida tra i viola e il Napoli: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Fiorentina a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti”.