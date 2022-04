UFFICIALE - Giudice sportivo, un turno di squalifica a Koulibaly: salterà l’Empoli

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato. Squalifica per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, diffidato e ammonito contro la Roma, che quindi salterà l’Empoli. Oltre all’azzurro, un turno di squalifica anche per Daniel Fuzato (Roma), Adam Soumaoro (Bologna), Milan Djuric (Salernitana, anche 1500 euro di multa), Marko Arnautovic (Bologna), Ridgeciano Haps (Venezia), Sofian Kiyine (Venezia), Matteo Lovato (Cagliari), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Nahuel Molina (Udinese), Nicolò Zaniolo (Roma).

Stangata per Gary Medel, difensore del Bologna espulso in occasione dell'ultimo match contro la Juventus. E' la decisione del Giudice Sportivo, che l'ha fermato per due turni e gli ha comminato anche una multa di cinquemila euro: "Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione".