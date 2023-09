UFFICIALE - I convocati di Garcia per Bologna: prima chiamata per Demme

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Napoli

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Napoli, match che si disputerà domani alle ore 18 e valido per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico francese deve fare a meno di Gollini, Rrahmani e Juan Jesus. Prima chiamata per Diego Demme, fin qui mai presente nell'elenco dei convocati. Di seguito la lista completa: