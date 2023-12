UFFICIALE - I convocati di Mazzarri per il Braga: ancora out Mario Rui

La squadra questa mattina ha sostenuto una seduta di rifinitura.

Napoli-Braga questa sera alle ore 21 per la sesta giornata del Girone C di Champions League in programma allo Stadio Maradona alle ore 21. La squadra questa mattina ha sostenuto una seduta di rifinitura.

I CONVOCATI:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

ZANOLI Alessandro

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Eljif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor